PSG : Neymar Senior sort du silence, Nasser Al-Khelaïfi va aimer

Dans : PSG.

Entre deux blessures, Neymar est toujours un joueur du Paris Saint-Germain.

Si l’été a été difficile, le Brésilien est complètement concentré sur sa saison au PSG depuis que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont refusé de le vendre au FC Barcelone. Certes, l’ancien de Santos rêvait de revenir au club qui lui a permis d’exploser en Europe, mais cela ne s’est pas fait, et il est passé à autre chose. Dans ses rares déclarations, Neymar n’hésite pas à expliquer qu’il a tourné la page, et qu’il va désormais tout donner pour le PSG. Même discours pour une fois avec son père et représentant, qui a été interrogé par ESPN Brazil sur une éventuelle reprise des discussions avec le FC Barcelone en vue d’un transfert.

« Si je vais revenir à Barcelone pour discuter de l’avenir de mon fils? Ce n’est pas prévu. Je suis au Brésil et je reste ici. Neymar est à Paris », a fait savoir au média sportif un Neymar Senior qui ne remet pour une fois pas l’avenir de son fils sur le tapis. Un changement à souligner et appréciable pour le PSG, car il est de bon ton de rappeler que, même début septembre après la fin du marché des transferts, le père de Neymar avait assuré qu’il continuait de discuter avec le FC Barcelone au sujet de son fils. Pour le moment, la pause est enfin totale à ce sujet.