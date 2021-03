PSG : Neymar s’est métamorphosé à Paris, le Brésil jubile

Dans : PSG.

En juillet 2017, Neymar quittait le FC Barcelone afin de signer au Paris Saint-Germain, un club en faveur duquel il va prolonger dans les semaines à venir.

Après des débuts délicats et des blessures à répétition, Neymar s’est adapté à la France et au PSG. Il se dit à ce jour très heureux d’avoir rejoint la capitale française, où il gagne relativement bien sa vie en ayant l’assurance de disputer la Ligue des Champions chaque saison. Aux yeux de nombreux observateurs, Neymar a toutefois régressé au PSG, lui qui était un candidat crédible au Ballon d’Or au moment de son départ du FC Barcelone il y a trois ans et demi. Interrogé au sujet de l’évolution de Neymar sur le site de la FIFA, le sélectionneur brésilien Tite s’est au contraire félicité de la maturité dont bénéficie désormais Neymar.

« Neymar a beaucoup mûri. Avant, quand il était à Barcelone et à mes débuts avec la Selecao, il était un joueur qui était sur l'aile, marquait des buts, avait du rythme, dribblait, faisait des actions individuelles. Maintenant, il a élargi le domaine dans lequel il joue et, en plus d'être un buteur, il crée des occasions pour les autres. Il est maintenant ce que nous appelons un "arc et une flèche", il peut régler le match en créant les choses et en terminant les actions. Il a augmenté son arsenal » s’est félicité Tite, pour qui Neymar est plus complet aujourd’hui. Un avis qui ne manquera pas de faire réagir, la star du Paris Saint-Germain n’ayant jamais affiché dans la capitale française le niveau stratosphérique qui était le sien au FC Barcelone au sein de la fameuse "MSN" avec Messi et Suarez, aux yeux de nombreux spécialistes à l'instar de Daniel Riolo par exemple.