PSG : Neymar remplaçant contre le Real, Pochettino n’osera pas

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Revenu à la compétition après plus de deux mois d’absence à l’occasion du match aller, Neymar a depuis enchainé les matchs avec le PSG.

Mais en dépit de ses vidéos où on le voit se démener en salle de sport pour être prêt, Neymar a toujours eu des difficultés à revenir rapidement à sa meilleure forme avec le Paris SG. Cela ne l’empêche pas d’être efficace en général. Face à Saint-Etienne, il s’est montré beaucoup moins à son avantage, perdant un tiers des ballons touchés, ce qui est énorme même pour un joueur offensif. Loin d’être affuté pour répondre aux exigences de 90 minutes de Ligue des Champions, Neymar va tenter de peaufiner sa forme ce week-end, avec le match important à Nice.

Une très bonne mise en jambes avant le retour contre le Real Madrid, le mercredi suivant. Le numéro 10 du PSG manque encore de rythme, mais sa titularisation n’est pas vraiment remise en cause en vue du choc. Et pourtant. Son trio avec Messi et Mbappé pose à chaque fois des questions sur le repli défensif, ou plutôt son absence. Et contre le Real Madrid, il va bien falloir courir, et pas que dans un sens, pour éviter de laisser la défense et le milieu tout gérer. Le PSG aura certainement moins la balle que lors d’un match aller où les Merengues ont été apathiques.

Neymar fait peur et Pochettino le sait

Depuis, ils se sont faits secouer et il va certainement falloir s’attendre à une toute autre entame de match. Mauricio Pochettino choisira-t-il de renforcer son milieu de terrain, pour mieux répondre aux demandes de ce match où il y a tout de même un avantage à préserver ? Probablement pas, selon Le Parisien, pour qui la simple présence de Neymar suffit à inverser la tendance et évite aussi aux adversaires de trop se jeter à l’abordage. Le Brésilien aura en plus une envie terrible de briller contre le rival historique du Barça, contre qui il est resté muet lors des cinq derniers matchs. Résultat, la dernière fois qu’il a marqué contre le Real, cela remonte à novembre 2015 tout de même. Un écart qu’il compte bien rectifier mercredi prochain.