PSG : Neymar promet, il a fini de pleurnicher

Dans : PSG, Ligue 1.

Quasiment trois mois jour pour jour après l’élimination du Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde, le déroulement de cette compétition pèse encore sur Neymar. L’attaquant parisien, blessé au tout début de l’année 2018, avait tout pour faire pour revenir à temps afin d’aider son pays à remporter un nouveau titre mondial. Cela n’a pas fonctionné, et pire que le résultat, l’ancien barcelonais a été vilipendé pour son comportement, lui qui était très provocateur balle au pied, et un peu trop simulateur après chaque contact. Le Brésilien assure en avoir pris de la graine et avoir grandi depuis, même si ce mardi, en conférence de presse avant le match face à Belgrade, il est revenu sur cet été sulfureux, et sa mauvaise réputation.

« Le Mondial, c’est du passé. J’ai beaucoup souffert avec ma blessure. Mais c’est du passé et je vais de l’avant. J’ai tout fait pour être avec le Brésil à la Coupe du monde. J’ai donné le meilleur de moi-même. Il y a une grande frustration par rapport à cette compétition, mais je ne vais pas pleurnicher toute ma vie. J’ai plus de raisons d’être heureux que triste aujourd’hui », a philosophé le numéro 10 du PSG, persuadé d’avoir franchi un cap avec cette année 2018 compliquée pour lui.