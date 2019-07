PSG : Neymar prêt à une folie financière pour quitter Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain durant ce mercato estival, Neymar est vraiment prêt à tout pour arriver à ses fins.

Entre le Ney et le club de la capitale, le divorce est clairement consommé. Attendu lundi dernier à la reprise de l’entraînement, le Brésilien a posé un lapin au PSG, vu qu’il ne reviendra à Paris que le 15 juillet prochain. Un acte qui a officiellement lancé le bras de fer. Le joueur de 27 ans ne veut plus rester en France, et le PSG est donc prêt à le vendre, mais pas en dessous des 300 millions d’euros. Un montant qu’aucune équipe européenne ne peut dépenser, surtout que le Barça vient de sortir 120 ME pour recruter Griezmann et que le Real a déjà dépensé plus de 300 ME sur ce marché d’été.

Bloqué, Neymar aurait, par conséquent, eu l’idée de « racheter une partie de son propre contrat », selon Esportes Estadao. « Il n’est pas exclu que les sociétés de Neymar aident financièrement le joueur à changer d’équipe, à rompre son contrat avec le PSG et à annuler ainsi le lien qui l'unit au club français. Dans ce cas, Neymar achèterait une partie de son contrat, et le club intéressé compléterait l’offre pour satisfaire le PSG. Et la société de Neymar Senior contracterait alors un prêt au club acheteur », détaille le média brésilien. Un véritable scénario cinématographique. Mais si ce montage est légal, et si tout le monde y trouve son compte, pourquoi pas...