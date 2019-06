PSG : Neymar prêt à pleurnicher pour quitter Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Comme indiqué par L’Equipe la semaine dernière, Neymar souhaite quitter le Paris Saint-Germain.

Très cash avec sa direction, le joyau brésilien a déjà communiqué ses envies d’ailleurs à l’Emir du Qatar. Néanmoins, les décideurs parisiens ne sont pour l’instant pas enclins à laisser filer leur star, recrutée pour 222 ME il y a deux ans. Pour faire changer la donne et dans le but de forcer la main à Nasser Al-Khelaïfi, l’ancien attaquant du FC Barcelone pourrait décider de prendre la parole publiquement en évoquant son avenir, pour la première fois depuis très longtemps.

Effectivement, le média catalan Sport affirme en ce début de semaine que Neymar envisage de s’exprimer publiquement, notamment pour s’excuser auprès des fans du Barça d’avoir quitté le club ainsi en juillet 2017. Une opération de communication visant à forcer le PSG à un transfert, mais également à redorer son image auprès du public de Camp Nou, qui n’a toujours pas digéré le départ de Neymar en France, principalement pour l’argent. Reste maintenant à voir si cette information se confirmera à l’avenir avec une prise de parole du n°10 parisien. Ce qui changerait évidemment beaucoup de choses au mercato. Car il deviendrait alors difficile pour Paris de se montrer toujours aussi inflexible…