PSG : Neymar poussé par son père à dynamiter le mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Si du côté du Brésil on s'inquiète pour la santé de Neymar, lequel a quitté l'entraînement de la Seleçao mardi en se plaignant de la cheville, en Espagne c'est l'avenir de la star brésilienne du Paris Saint-Germain qui est la seule préoccupation. Car après une accalmie de quelques jours, le retour de Neymar en Liga, et plus précisément au Real Madrid, suscite de nouveau l'excitation des médias, lesquels pensent savoir que quelque chose se trame dans l'entourage du joueur.

Ainsi, ce mercredi, le Mundo Deportivo affirme que le père de Neymar, dont on connaît l'importance, loge actuellement dans le même hôtel que l'équipe du Brésil en Russie, et cela afin de mieux pouvoir discuter avec son fils des négociations qui seraient actuellement menées avec Florentino Perez. Car le quotidien catalan l'affirme, c'est désormais le patron du Real Madrid qui est à la manoeuvre en relation directe avec un Neymar Sr décidé à exfiltrer son fils du PSG. Et de son côté, Florentino Perez est tout autant déterminé à faire venir Neymar, même si pour cela il doit pousser Cristiano Ronaldo vers la sortie. Le boss des Merengue est convaincu que le joueur acheté 222ME par le PSG lors du dernier mercato est l'avenir du Real Madrid, là où CR7 serait nettement plus en fin de carrière. Une version que Florentino Perez veut imposer, car nombreux sont ceux au sein même du club madrilène qui seraient convaincus que Neymar n'est pas au niveau d'un Cristiano Ronaldo ou d'un Lionel Messi.