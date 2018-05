Dans : PSG, Ligue 1.

Nasser Al-Khelaifi (président du Paris Saint-Germain après l’officialisation de la signature de Thomas Tuchel comme entraîneur du PSG) : « Je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à Thomas Tuchel comme nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Thomas est l’un des entraîneurs européens les plus compétitifs à avoir émergé au plus haut niveau, ces dernières années. Il est fortement imprégné des principes spectaculaires et efficaces qui ont toujours nourri la force du football allemand, notamment sur la scène internationale. Sa personnalité ambitieuse, son goût affirmé pour un jeu porté vers l’avant et sa force de caractère s’inscrivent dans le style que nous avons toujours entendu donner au Paris Saint-Germain. Ce style que les fans de notre Club, de tous temps, ont toujours énormément recherché et admiré. »