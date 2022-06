PSG : Neymar perd au poker, Paris paie l'addition

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG envisage de continuer son projet sans Neymar si l'on en croit certaines informations de la presse mercato. Et forcément, les critiques pleuvent sur la star brésilienne.

A Paris, la saison dernière a laissé beaucoup de traces. Tellement que Doha a prévu des énormes changements cet été. Déjà, Luis Campos a débarqué en tant que conseiller sportif. Le Portugais sera bientôt accompagné de Christophe Galtier, avec lequel il a collaboré à Lille. Au niveau des arrivées, le PSG devrait aussi faire fort, mais avec des joueurs moins bling-bling. Une étiquette qui colle à la peau du club de la capitale depuis trop longtemps. Et pour marquer les esprits, le PSG est même disposé à créer un loft spécial pour faire partir ses indésirables. Peu de chances que Neymar en fasse partie, même si le Brésilien ne laisse pas insensible sa direction. Selon RMC, le PSG et Neymar ne sont plus forcément sur la même longueur d'onde et envisagent un divorce cet été. Mais pas sûr que toutes les parties puissent y trouver leur compte. Sauf offre convaincante, Neymar sera bien au PSG la saison prochaine. Et pour Nabil Djellit, le Brésilien va devoir être relancé.

Neymar, le PSG va devoir assumer

Lors d'une présence sur le plateau de Winamax, le journaliste est revenu sur le cas Neymar, tout en se moquant du PSG... « Lui, c'est une multinationale. Il a des gens autour de lui. Son entourage n'a jamais été aussi bien traité. Quel club au monde paye aussi bien avec le ruissellement qu'on peut imaginer ? Ils vont réfléchir à deux fois. En prolongeant, ils ont déjà fait le braquage du siècle. C'est exceptionnel. Ils ont prolongé un joueur qui jouait à mi-temps. Quand il est sur le terrain, il est très bon il n'y a pas de soucis. Mais quand tu le prolonges, tu ne peux pas faire semblant d'être surpris par son comportement et sa manière d'être. (...) D'un côté, il est humain et il montre comment il est. Le gars fait des tournois de poker. Il prépare l'après-foot et c'est le PSG qui paye tout ça. Ils payent les mises, c'est la vérité. Je pense que la solution est de le remobiliser et j'attends de voir comment Galtier va faire », a notamment indiqué Nabil Djellit, impatient de voir comment l'ancien de Nice gérera les stars du PSG, Neymar en tête.

Galtier et Campos main dans la main

Selon les informations du Parisien, l'arrivée de Galtier au PSG devrait être annoncée ce mardi. Au contraire de ses prédécesseurs, le natif de Marseille aura les pleins pouvoirs avec Luis Campos. Les deux hommes se connaissent très bien et travailleront ensemble sur les profils de joueurs à recruter ou à vendre. De bon augure pour le club de la capitale, qui se cherche un style de jeu depuis quelques années et... Laurent Blanc, autre coach français à avoir eu les faveurs de QSI. L'arrivée de Galtier à Paris va entrainer une vague de mouvements. Le PSG reprendra l'entrainement le 4 juillet prochain au Camp des Loges. Cela laissera quelques semaines à Galtier pour préparer au mieux son groupe pour son premier match de Ligue 1 à Clermont le week-end du 6-7 août.