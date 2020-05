PSG : Neymar ne peut pas partir, et ça peut durer longtemps !

Dans : PSG.

Au PSG depuis 2017, Neymar fait régulièrement l’objet de rumeurs en provenance d’Espagne le renvoyant au FC Barcelone.

Ce week-end encore, le journal Sport évoquait un possible échange entre le PSG et le Barça, comprenant Neymar et Ousmane Dembélé. Un deal dont la direction du Paris Saint-Germain ne veut pas entendre parler puisque pour Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, ce sera du cash ou rien pour sortir Neymar du PSG. De plus, il n’est pas certain que le n°10 de Paris soit réellement motivé à l’idée de quitter la France à court terme. C’est tout du moins ce que Nenê, ancien joueur du PSG et compatriote de Neymar, a laissé entendre dans une interview accordée à Téléfoot.

Une C1 avec Paris avant de partir ?

« Neymar, je pense qu'il ne partira pas du PSG tant qu'il n'aura pas gagné la Ligue des Champions » a indiqué Nenê. Un bon moyen de brosser dans le sens du poil le Paris Saint-Germain… avant de lancer un appel du pied à Nasser Al-Khelaïfi, lui qui joue encore à 38 ans du côté de Fluminense. « Finir au PSG, pour moi, ce serait très bien. Je reçois souvent des messages de supporters, ça me touche beaucoup. J’ai écrit une histoire merveilleuse au PSG, et ça serait une très belle chose pour moi d'y finir ma carrière. Paris, c'est ma deuxième maison ». Au cours de la même interview, Nenê a également évoqué l’avenir d’un autre de ses compatriotes du PSG, à savoir Thiago Silva. « Thiago Silva, le plus beau, ce serait qu'il finisse sa carrière au PSG. Il doit prolonger, les dirigeants doivent lui donner l'importance qu'il mérite, vu tout ce qu'il a donné au club ». Reste maintenant à voir quels seront les choix de Leonardo et du PSG dans les dossiers Neymar, Thiago Silva… et Nenê, puisque ce dernier a candidaté pour revenir !