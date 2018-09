PSG : Neymar n'est plus un grand joueur, Riolo l'atomise

Dans : PSG, Ligue 1.

Alors que Neymar fait plus parler de lui pour sa gentillesse avec les enfants que pour ses performances sur le terrain, Daniel Riolo a tenu à mettre un gros taquet au Paris Saint-Germain et à son attaquant.

Depuis le début de la saison, Neymar est décisif à chaque match sous le maillot du club de la capitale. Auteur de quatre buts et de trois passes en six matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant de 26 ans est parti sur de bonnes bases. Mais cela ne suffit pas pour le footballeur le plus cher de l'histoire. Pas assez important dans le jeu francilien, malgré son replacement dans l'axe en position de numéro dix, l'international brésilien doit faire plus et mieux s'il veut devenir le meilleur joueur au monde, un statut qu'il est venu chercher à Paris. Et ce n'est pas Daniel Riolo qui dira le contraire, lui qui a tenu à réagir à une sortie de Mohamed Bouhafsi, dans laquelle le journaliste de RMC souligne « le fantastique comportement de Neymar avec les enfants et son attitude avec les gens qui rêvent d’avoir un geste de lui ».

« Non mon vieux, t’es pas niais. Oui c’est bien. Mais Neymar ne peut pas être réduit désormais à ça ! Neymar sur le terrain c’est le plus important et c’est pas bon du tout ! Ce gars-là depuis un an ne fait plus parler de lui pour ce qu’il est ou doit être : un grand joueur. C'est un problème. Les mecs du PSG ont toujours un pet de travers. Neymar ? Verratti tient pas un match, Rabiot joue pas 6... C’est une litanie d’excuses permanentes. Juste une bande de capricieux... », a balancé, sur Twitter, Riolo, qui n'y va clairement pas de main morte avec Neymar et le PSG. À Neymar et au club de la capitale d'inverser la tendance cette saison, notamment en Ligue des Champions.