PSG : Neymar met Messi en colère, le Barça abandonne

Ce dimanche, le cas Neymar est encore évoqué dans la presse espagnole. Il semble que cette fois du côté du Barça on ait abdiqué concernant le Brésilien du PSG. Et Messi n'est pas content.

Lionel Messi avait ouvertement milité pour le retour de Neymar Jr au FC Barcelone lors du dernier mercato estival, et l’échec du Barça fait aux exigences du PSG avait contrarié la superstar du club catalan. Mais du côté de Messi, on espérait que les choses allaient évoluer dans le bon sens lors du prochain marché des transferts. Hélas pour l’Argentin, si l’on en croit Don Balon, Neymar ne reviendra jamais au FC Barcelone et cela a clairement agacé Messi. Alors que Josep Maria Bartomeu espérait trouver une solution avec Nasser Al-Khelaifi concernant Neymar, le patron du Barça aurait finalement compris que ce dernier ne voulait pas réellement retourner en Catalogne deux ans après avoir largué Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain moyennant 222ME.

De plus, alors que le Barça comptait sur l’argent du transfert définitif de Philippe Coutinho pour financer une partie du retour de Neymar, il s’avère que le Bayern Munich ne semble plus vouloir lever l’option d’achat à 120ME du joueur prêté au dernier jour du mercato. Alors, non seulement Neymar n’est plus emballé par un come-back, mais en plus le FC Barcelone n’aura pas réellement les moyens financiers de le faire revenir de Paris. C’est ce que le président du FC Barcelone a expliqué à Lionel Messi afin de calmer sa déception. A priori, même s’il digère mal cet échec, le sextuple Ballon d’Or est conscient que dans cette opération, Josep Maria Bartomeu a fait le maximum mais n’avait pas toutes les cartes dans les mains.