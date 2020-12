PSG : Neymar-Mbappé, ils mettent Paris en danger

Dans : PSG.

Neymar et Kylian Mbappé sont deux des meilleurs footballeurs de la planète et ils jouent au Paris Saint-Germain. Mais le club de la capitale les laisse trop faire et a perdu le contrôle du duo.

Tous les entraîneurs de la planète rêvent d’avoir dans leur effectif Neymar et Kylian Mbappé, et c’est ce que Thomas Tuchel doit probablement se dire chaque matin lorsqu’il arrive au Camp des Loges. Seul problème pour l’entraîneur allemand du PSG, la star de la Seleçao et le champion du monde français ont pris le pouvoir sur le terrain et le duo fait la pluie et le beau temps. L’association entre Neymar et Mbappé est tellement réussie que ces deux-là oublient qu’ils sont dans une équipe et qu’il est impossible de gagner à 2 contre 11. A force de vouloir jouer à deux, les stars font cafouiller Paris et à quelques heures du match décisif contre Manchester United à Old Trafford, certains tirent le signal d’alarme concernant l’attitude de Neymar et Mbappé.

Dans L’Equipe, Damien Degorre fait un constat chiffré terrible pour le duo. « Contre Leipzig, Neymar a servi Mbappé sept fois, et contre Bordeaux, onze fois. Ses autres coéquipiers, à l’exception de Marco Verratti, ne trouvent pas autant grâce à ses yeux, comme s’il était réticent à leur donner le ballon parce qu’il ne leur témoigne pas une très grande confiance (...) La relation de quasi-exclusivité qu’ont nouée Neymar et Mbappé confinerait presque à celle que tisseraient deux gamins talentueux ne souhaitant pas passer le ballon à leurs copains aux pieds carrés, dans la cour d’école (...) Cet entre-soi provoque aussi une fracture tactique. Au fil d’une même rencontre, l’équipe parisienne se scinde en deux: il y a les trois de devant qui attaquent et les sept de derrière qui défendent », constate le journaliste du quotidien sportif. Et cela pèse de plus en plus, car il est évident que physiquement le Brésilien et le Français sont encore assez éloignés d’être à 100%. De quoi forcément faire douter d’une fin heureuse contre Manchester United, Thomas Tuchel ne semblant avoir aucun contrôle sur Kylian Mbappé et Neymar, même si nous ne sommes pas à l'abri d'un coup de génie. C'est aussi l'avantage d'avoir de tels joueurs.