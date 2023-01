PSG : Neymar manque à son devoir, le Brésil enrage

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Neymar était attendu au Brésil cette semaine mais malgré des infos contradictoires, la star du PSG ne s’est pas déplacée au pays pour rendre hommage à Pelé.

Suspendu pour le choc entre le Paris Saint-Germain et Lens dimanche soir, Neymar était attendu ou du moins espéré au Brésil en ce début de semaine afin de rendre un dernier hommage au « Roi » Pelé, décédé la semaine dernière. Joueur phare de la sélection brésilienne et ancien meneur de jeu de Santos, comme Pelé, Neymar était logiquement attendu dans un pays qui pleure celui qui a mis la Seleçao au sommet du monde. Mais contre toute attente, le numéro 10 du Paris Saint-Germain est finalement resté dans la capitale française afin de travailler et de préparer les matchs du PSG contre Châteauroux en Coupe de France ainsi que les matchs de championnat face à Angers et surtout Rennes. Une attitude très professionnelle de la part de Neymar, saluée en interne par les dirigeants parisiens.

Neymar absent pour l'hommage à Pelé, polémique au Brésil

Du côté de la presse brésilienne en revanche, on digère assez mal l’absence de Neymar pour le dernier hommage à Pelé. Lors de l’émission « Brasil Urgente », le présentateur José Luiz Datena a ainsi regretté l’attitude de Neymar puisque le journaliste aurait aimé que l’attaquant parisien mette davantage la pression sur le PSG afin de se rendre au Brésil. « Si Neymar voulait être libéré, il venait. Neymar aurait très bien pu faire pression sur le PSG pour venir ici. Il a déjà pressé plusieurs fois le club pour venir à des fêtes, pourquoi ne pas demander au PSG pour dire au revoir à Pelé ? Je pense que Neymar, en tant que joueur brésilien, avait l'obligation de venir voir le cercueil de Pelé pour lui dire au revoir. C'était important pour le football brésilien » a pesté le journaliste, très déçu par l’absence de Neymar pour ce dernier au revoir à Pelé.

Ce n’est en tout cas pas le PSG qui va se plaindre de cela, le club parisien venant tout juste de récupérer Neymar après la Coupe du monde. Le match contre Lens a par ailleurs prouvé que Paris aura bien besoin de son numéro 10 dans les semaines à venir. En attendant, au pays, on aimerait visiblement bien savoir si Neymar n'a pas fait la demande de venir auprès du cercueil de Pelé, ou si c'est le PSG qui s'y est opposé en demandant à son joueur de rester en France pour se concentrer sur les échéances à venir.