PSG : Neymar maltraité en France, Maxwell en rajoute

Dans : PSG, Ligue 1.

Directeur sportif adjoint du Paris Saint-Germain, Maxwell a pris la parole cette semaine devant les médias, ce qui est très rare à l’heure actuelle au sein du club de la capitale.

Cela a permis au dirigeant parisien, actuellement à Monaco pour la réunion des clubs professionnels français, d’évoquer le cas de son compatriote Neymar. Encore une fois blessé cette saison, le Brésilien n’a pas pu démontrer son talent au moment où il était le plus attendu. Et le fait que les supporters du PSG ne puissent pas le juger sur ses performances en Ligue des Champions a clairement terni son bilan. Résultat, le regard des médias s’est tourné vers ses voyages au Brésil ou dans le reste de l’Europe à chaque jour de congés, ou sur son comportement comme sa tapette donnée à un supporter en finale de la Coupe de France. Un traitement injuste selon l’ancien joueur du PSG et du FC Barcelone, comme Neymar.

« Neymar n’a pas pu finir la saison comme il voulait entre la blessure et la suspension. En France, il y a des gens qui le traitent bien et d’autres qui le jugent mal. Nous, on est là pour aider à conquérir avec le club. Je vois comment l’Espagne traite les stars. C’est différent en France mais il ne faut pas juger, la culture n’est pas la même », a livré sur RMC Maxwell, pas loin de lancer le débat sur la fameuse jalousie français à l’égard de ceux qui réussissent.