PSG : Neymar le rend « ouf », Julien Cazarre est frustré

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Conspué, sifflé et insulté durant 90 minutes, Neymar a répondu de la meilleure des façons sur le terrain samedi après-midi en inscrivant un magnifique but dans le temps additionnel contre Strasbourg. A cet instant précis, les sentiments des supporters parisiens se sont forcément mélangés, entre soulagement de voir le PSG inscrire le but de la victoire, et colère de voir Neymar retourner ainsi le Parc des Princes. C’est précisément ce sentiment étrange que Julien Cazarre, supporter assumé du PSG, a détaillé dans les colonnes de France Football.

« Non, mais c’est pas possible ! Il le fait exprès, le mec ! Il aura tout fait pour être exaspérant et pour nous rendre ouf… On se prépare pendant deux mois à le conspuer, à l’insulter, à confectionner des banderoles rivalisant de créativité dans le champ lexical de prostitution brésilienne et… un retourné acrobatique à la dernière minute qui finit poteau rentrant ? C’est terrible… Un frisson parcourt mon échine tellement je suis cueilli à froid par ce geste improbable » explique-t-il avant de conclure. « Pourquoi il nous fait ça ? Il n’a pas le droit. Pour parachever cette redescente, le traître de Sao Paulo en rajoute une couche devant la presse pour nous rappeler qu’entre nous, ça restera physique et jamais sentimental, comme une passe régulière dans un hôtel miteux… Il nous vend du rêve le temps d’un instant et, une fois l’orgasme passé, la réalité reprend ses droits ». Autrement dit, ce ne sera jamais l’amour fou entre Paris et Neymar. Mais la relation reste… ambiguë.