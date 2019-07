PSG : Neymar le bipolaire va rester à Paris, voilà pourquoi

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Malgré sa farouche envie de rejoindre le FC Barcelone au mercato, Neymar n’est pas certain de quitter le Paris Saint-Germain au mercato.

Et pour cause, l’international brésilien n’a pour l’instant fait l’objet d’aucune offre ferme de la part de Barcelone, qui n’envisage pas une seconde de lâcher 200 à 300 ME pour le recruter. Et comme Paris ne semble pas monté au rideau lorsque le Barça lui soumet l’idée d’un échange contre un ou plusieurs joueurs, Neymar a toutes les chances de poursuivre sa carrière en France. C’est tout du moins ce que Didier Roustan a estimé sur le plateau de La Chaîne L’Equipe.

Neymar est trop cher pour le Barça selon Roustan

« Je pense qu’il est parti pour rester. Le problème, c’est qu’il ne parle jamais Neymar. C’est un souci. Il va falloir comprendre pourquoi le PSG laissait une porte entrouverte, peut-être parce que Barcelone ne veut pas faire l’effort. Il est un petit peu changeant. À un moment, il ne se trouvait pas si mal à Paris, après ça a évolué dans le mauvais sens, il a un côté bipolaire Neymar. De toute manière, si là ce n’est pas le PSG qui le retient contre son gré, c’est personne qui ne veut ou ne peut s’aligner. C’est déjà un peu différent. Même quand le Qatar fixe à 300 ME le prix d’un éventuel départ, on peut discuter. À 220, 230 ME mais même là Barcelone ne peut pas » a lâché Didier Roustan, pour qui aucun club n’aura les moyens de s’offrir Neymar au mercato. Ce qui pourrait régler très vite la question de son avenir…