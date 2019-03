PSG : Neymar lâche un scoop, tout s'explique !

Dans : PSG, Ligue 1.

En l'espace de deux ans sous le maillot du Paris Saint-Germain, Neymar a subi les deux plus grosses blessures de sa carrière.

En février 2018, lors d'un Classique face à l'Olympique de Marseille, Neymar s'était fracturé le cinquième métatarse du pied droit, ce qui avait entraîné une fin de saison précoce. Et en janvier dernier, l'attaquant brésilien a subi « une réactivation douloureuse de la lésion du cinquième métatarsien droit » touché un an auparavant. Sauf que cette fois-ci, le joueur de 27 ans n'a pas subi d'opération. Tout simplement parce que cette nouvelle blessure est moins grave que la précédente. C'est ce qu'explique le principal intéressé qui n'avait jamais parlé de cela avant. Un souci qui explique probablement sa tendance à l'excès en matière de plongeon lors du Mondial, mais que Neymar Jr n'avait jamais révélé.

« Ma blessure avant la Coupe du Monde est différente de celle-là. L’année dernière, il y a eu la fracture du métatarse, mais je me suis aussi rompu un ligament de la cheville. C’est pour ça que cela a pris plus de temps et que c’était plus douloureux. La cheville, c’est toujours chiant, ça demande du temps », a avoué, sur TV Globo, le numéro 10 parisien, qui pourrait donc revenir plus vite que prévu à Paris, surtout qu'il a quitté ses béquilles cette semaine. Thomas Tuchel n'attend que cela, lui qui espère retrouver un Ney à 100 % d'ici à la fin de saison pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions.