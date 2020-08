PSG : Neymar l’adore, c’est le facteur X de Paris

Dans : PSG.

Mercredi soir, c’est un Paris Saint-Germain très amoindri qui va défier l’Atalanta Bergame en quart de final de la Ligue des Champions.

Et pour cause, Marco Verratti est d’ores et déjà forfait, Angel Di Maria est lui suspendu tandis que Kylian Mbappé est hautement incertain. Ces dernières heures, les nouvelles de l’attaquant tricolore sont plutôt rassurantes. Mais au sein du PSG, on indique qu’aucun risque ne sera pris afin de ne pas compromettre les chances de participation de Kylian Mbappé à une éventuelle demi-finale. Dans le secteur offensif, Thomas Tuchel devra donc tout miser sur Mauro Icardi, Neymar et Pablo Sarabia. La titularisation de l’Espagnol ne fait aucun doute, et cela ne semble pas réellement inquiéter en interne au sein du champion de France.

Il faut dire que selon les informations du Parisien, l’ancien meneur de jeu du FC Séville dispose de la confiance des cadres du vestiaire, à commencer par Neymar. « La Ligue des Champions est un autre monde mais le polyvalent gaucher a su briller. Que ce soit comme titulaire à Galatasaray ou au retour contre Dortmund. Ou comme joker à Madrid en marquant l’un des plus beaux buts de la saison » note le quotidien francilien avant de poursuivre. « Par ailleurs, Sarabia bénéficie, au même titre que Paredes, a la confiance de ses coéquipiers, y compris de Neymar ». Le média ajoute que Pablo Sarabia est très bien intégré à la bande des hispanophobes du Paris Saint-Germain, et qu’il est bien moins timide au sein du groupe que ce qu’il peut laisser paraître en public. Forcément une bonne nouvelle pour le club de la capitale, dont l’attaque sera amoindrie contre l’Atalanta mercredi soir à l’Estadio de la Luz de Lisbonne.