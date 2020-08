PSG : Verratti définitivement forfait contre l'Atalanta, et même pire

Dans : PSG.

Finalement pas parti ce samedi au Portugal avec le groupe du Paris Saint-Germain, Marco Verratti est out pour la Ligue des champions.

Mercredi, en dévoilant la blessure de Marco Verratti, suite à un choc qui semblait anodin avec Eric Choupo-Moting à l’entraînement, le Paris Saint-Germain avait indiqué que le milieu de terrain devait passer des examens dans les 72 heures avant d’en savoir plus. Mais ce samedi, Marco Verratti n'a pas pris l’avion avec ses coéquipiers pour un stage de quelques jours au Portugal avant de défier l’Atalanta, le forfait de l’international italien est confirmé non seulement pour ce quart de finale de la Ligue des champions, mais très probablement aussi pour la suite de la compétition si le PSG élimine la formation de Bergame.

C’est Mohamed Bouhfsi qui dévoile cette mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. « Marco Verratti forfait pour mercredi face à l’Atalanta et incertain pour le reste de la champions League ! », annonce le rédacteur en chef de RMC. De quoi forcément ternir l’ambiance au sein du collectif de Thomas Tuchel, qui est lui parti avec des béquilles suite à sa blessure en faisant du sport. La seule « bonne » nouvelle pour le PSG est l’annonce ce samedi du forfait de Pierluigi Golini, l’indiscutable gardien de but de l’Atalanta Bergame lequel souffre d’une lésion du ligament croise du genou droit et doit renoncer à ce quart de finale de la Ligue des champions. Un rude coup aussi pour la formation italienne.