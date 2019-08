PSG : Neymar insulté par le staff, l'Espagne se fait des films

Dans : PSG, Mercato.

Plus les jours passent et plus la tension monte autour de Neymar au Paris Saint-Germain.

Au sein du club de la capitale, tout le monde a compris que le Brésilien ne reviendrait pas sur sa décision. L’ancien Blaugrana veut absolument quitter le champion de France, si possible afin de retrouver le FC Barcelone. L’attaquant parisien n’a jamais exprimé ses envies d’ailleurs dans les médias, mais son retard pour la reprise et ses provocations sur la remontada montrent bien qu’il ne respecte plus le PSG. De quoi provoquer la colère des supporters qui l’ont gentiment invité à « se casser ».

Et apparemment, dans le staff de Thomas Tuchel aussi, on ne supporte plus le comportement de Neymar, traité de « mercenaire » par un technicien à plusieurs reprises en marge de l’entraînement mercredi. C’est du moins la version de la presse espagnole qui interprète à sa façon la vidéo relayée. Pourtant, l’auteur de l’insulte n’est pas visible sur les images, et le joueur ne réagit pas à l'attaque. Il est donc fort probable que le détracteur de Neymar soit en réalité un supporter mécontent…