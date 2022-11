PSG : Neymar humilie Mbappé et éclate de rire

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La Coupe du monde occupe les esprits, mais un nouvel éclairage a été donné par L'Equipe ce vendredi sur la relation entre Neymar et Kylian Mbappé au PSG.

La Coupe du monde approche, et les clubs en Europe n’ont plus grand chose à se mettre sous la dent avec une pause forcée au moins jusqu’à la fin du mois de novembre. Ce moment de calme a été mis à profit par L’Equipe pour se pencher sur la première partie de saison du Paris SG, avec quelques révélations croustillantes sur les débuts de l’ère Christophe Galtier. L’entraîneur parisien a rapidement fait l’unanimité au sein du groupe, en décidant de mettre tout le monde sur un pied d’égalité et en établissant des règles strictes pour l’ensemble du vestiaire. Il sait aussi parler aux joueurs qui n’ont que peu de temps de jeu. Mais bien évidemment, cette stabilité et les belles performances du PSG sont sujettes à caution. Il suffit d’un petit dérapage, comme la polémique du char à voile, pour tout remettre en cause.

Neymar met le feu et explose de rire

Et en début de saison, ce fut la fameuse polémique du pénalty qui a causé quelques chaleurs au sein du PSG. Non seulement il y a eu la volonté de Neymar de tirer le deuxième pénalty obtenu face à Montpellier après que Mbappé ait manqué le premier, mais c’est surtout le petit règlement de comptes dans la nuit qui a fait le buzz. En effet, après le « penaltygate » sur le terrain, le Brésilien a joué à un jeu dangereux en retweetant des remarques des supporters allant en son sens, et notamment qu’il était le meilleur tireur de pénalty au monde. De quoi agacer un Mbappé qui venait de manquer le sien, et gardait forcément en travers de la gorge son échec dans cet exercice face à la Suisse lors du dernier Euro.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Mais alors que les messages que Neymar faisaient suivre avaient le don de mettre tout le monde en furie au PSG, le numéro 10 était littéralement mort de rire de son coup réussi - selon lui - et ne se gênait pas pour le faire savoir au Camp des Loges. Le rigolade n’a pas été partagée par tout le monde, et les deux joueurs ont été convoqués par Christophe Galtier et Luis Campos afin de stopper ces enfantillages. Neymar a ainsi compris, si besoin était, que le tireur du pénalty, et le coeur du projet, était Kylian Mbappé, et non lui. De quoi lui faire passer l’envie de recommencer et depuis en effet, le prodige de Santos se tient au garde-à-vous sur les réseaux sociaux. En tout cas, L’Equipe précise que toute cette agitation n’a pas plu à Lionel Messi, pas habitué à voir un vestiaire se tendre sur un tel sujet, lui qui était le maitre incontesté des pénaltys à Barcelone, même s’il laissait parfois les autres tenter leur chance.