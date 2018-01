PSG : Neymar, Henrique, la pression… Emery n’en peut plus

Dans : PSG, Ligue 1.

Tout va bien pour Unai Emery. Malgré l’incertitude autour de son avenir, son contrat expirant en juin si le Paris-Saint-Germain n’atteint pas les demi-finales de la Ligue des Champions, le technicien reste serein.

C’est du moins ce que l’Espagnol laisse paraître en conférence de presse. Car en privé, l’entraîneur parisien ne tiendrait pas du tout le même discours, révèle le quotidien Le Parisien. Au contraire, Emery n’aurait pas caché ses états d’âme à ses proches en décembre dernier. Surtout après les défaites contre Strasbourg (2-1) le Bayern Munich (3-1). Stressé par ces revers et mis sous pression par ses dirigeants, l’ancien coach du FC Séville ne serait même pas certain de vouloir continuer à Paris la saison prochaine.

Et pour cause, Emery supporterait mal la gestion d’un vestiaire avec autant d’ego. On pense notamment à Neymar, la star que le Basque refuse d’encenser systématiquement face à la presse. Contrairement à d’autres coachs, Emery préfère complimenter le collectif. Enfin, la confiance relative du directeur sportif Antero Henrique ne le rassure pas, d’autant que les rumeurs sur ses possibles successeurs défilent dans la presse. La dernière en date, la piste Pep Guardiola.