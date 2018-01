PSG : Guardiola ! Paris en rêve pour l’après-Emery

Dans : PSG, Ligue 1, Premier League.

Coach qui fait l’unanimité à Manchester City et en Angleterre, où il enchaine les récompenses et fonce vers le titre national, Pep Guardiola n’a plus qu’un an et demi de contrat avec les Citizens.

Aucune discussion n’a pour le moment débuté au sujet de son avenir, lui qui rêve d’emmener son club vers la couronne nationale, mais aussi vers une finale de Ligue des Champions. Une perspective que peut aussi lui offrir le PSG, qui serait prêt à lui faire un pont d’or cet été pour le faire venir à Paris. C’est le Mirror de ce samedi qui révèle cette information, les dirigeants parisiens rêvent de recruter celui qui est considéré comme l’un des meilleurs entraineurs de la planète, et arrive à associer une certaine grinta avec un jeu collectif et offensif toujours léché.

Toutefois, le journal anglais est limpide, outre l’aspect financier, il sera très dur de détourner Guardiola de City avant l’été 2019. En effet, le coach espagnol a quasiment tout ce qu’il faut en terme de recrutement, et est entouré de plusieurs dirigeants espagnols proches, comme Ferran Soriano et Txiki Begiristain, qui forment une garde rapprochée en qui il a toute confiance. Néanmoins, comme il en a été capable dans quelques gros dossiers avec les joueurs, Antero Henrique est bien décidé à tenter sa chance, pour l’été prochain, ou alors pour le suivant si jamais Unai Emery devait rester en poste jusqu’au bout de son contrat prolongé.