PSG : Neymar, Griezmann, le plan hors-norme du Barça dévoilé !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Au cœur des rumeurs depuis plusieurs jours maintenant, Neymar n’a pas fini de faire parler. Et pour cause, en ouvrant la porte à un départ de son numéro dix au mercato, Nasser Al-Khelaïfi a déclenché une véritable tempête médiatique visiblement sans limites. La preuve, El Mundo annonce ce mercredi que le FC Barcelone serait plus déterminé que jamais à satisfaire les exigences de Lionel Messi en faisant revenir son ami Neymar. Et pour cela, le président Josep Maria Bartomeu est prêt à tout, y compris à sacrifier Antoine Griezmann.

En effet, le média affirme que le FC Barcelone est actuellement en train d’étudier la possibilité de transférer l’accord privé conclu avec Griezmann… au Paris Saint-Germain. Autrement dit, le champion d’Espagne en titre souhaite tout simplement réaliser un échange entre Neymar et Griezmann, alors même que l’international tricolore n’a pas signé en Catalogne. Un montage hors norme, du jamais vu dans l’histoire du football, tout cela pour satisfaire la requête de Lionel Messi et les envies de Neymar. Reste à voir si le Paris Saint-Germain est enclin à négocier une telle opération au mercato…