PSG : Neymar et Verratti infidèles, Mbappé devient le chouchou

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De retour après le Mondial 2022, Kylian Mbappé a eu droit à un chant du Collectif Ultras Paris. Le groupe de supporters estime que l’attaquant parisien mérite cette attention, contrairement à certains de ses coéquipiers.

Kylian Mbappé ne digérera peut-être jamais la défaite en finale du Mondial 2022. Mais les supporters du Paris Saint-Germain ont au moins tenté de lui redonner le sourire mercredi. Pendant le match remporté contre Strasbourg (2-1), l’attaquant français a pu entendre un chant en son honneur sur l’air de la chanson « Sara perche ti amo » de Richi e Poveri.

« Kylian Mbappé, ce joueur qui nous fait vibrer. Quand il est lancé, plus rien ne peut l’arrêter. L’enfant de Bondy, ne cesse de nous épater. Il joue pour Paris, fait rêver le monde entier ! », chantaient les membres du Collectif Ultras Paris, dont le président Romain Mabille s’est expliqué dans les colonnes du Parisien. « On discute depuis un moment de notre relation avec Kylian, a-t-il confié. Et vu les valeurs qu’il porte, son respect pour le club, ses performances, c’est vrai que ça devenait de plus en plus important pour nous de lui montrer notre considération. »

« Ça s’est accéléré avec la Coupe du monde, a poursuivi le supporter. Vu l’attitude qu’il a eue là-bas, son comportement, vu comment il s’est battu, la défaite et tout, c’était important de lui montrer que nous les supporters du club où il joue au quotidien, nous public de la région où il a grandi, eh bien on est là au soutien, on est derrière lui. On lui a lancé son chant et je pense que c’était le bon moment. » Avant Kylian Mbappé, d’autres joueurs du Paris Saint-Germain avaient eu droit à ce privilège.

Mbappé le mérite plus que d'autres

C’est notamment le cas de Marco Verratti, jusqu’à sa tentative de départ forcé au FC Barcelone. « Il avait son chant mais avec son faux départ à Barcelone, une partie du public l’avait mal pris donc il n’a pas été relancé », s’est justifié Romain Mabille, dont le groupe a également délaissé le chant réservé à Neymar lorsque le Brésilien a mis la pression à ses dirigeants pour retrouver le club catalan. Certains diront que Kylian Mbappé a longtemps envisagé de signer au Real Madrid.

Mais le Français, lui, respecte les supporters. « Si tout le monde était OK pour créer un chant, c’est aussi parce que c’est un des joueurs qui vient nous saluer. Si certains sont un peu plus soutenus que d’autres, c’est aussi parce qu’ils ont un respect. Notre attitude envers eux sera le reflet de leur attitude envers nous et envers le club », a lâché le représentant du CUP, en référence à Neymar et à Lionel Messi qui, depuis les sifflets de la saison dernière, rentrent directement au vestiaire après les matchs.