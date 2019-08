PSG : Neymar et Paris, un accord gagnant-gagnant trouvé ?

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Dans deux semaines, le mercato d'été sera terminé et l'on saura précisément où Neymar jouera lors de la saison 2019-2020. Paris ? Barcelone ? Madrid ? Ils sont désormais trois club à être en lice dans cette bataille qui restera marquée dans l'histoire des transferts. Mais ce lundi, le quotidien généraliste espagnol ABC affirme que la solution à l'imbroglio qui entoure la star brésilienne du Paris Saint-Germain pourrait se régler d'une manière que personne n'a pour l'instant envisagé. En effet, Neymar n'aurait pas apprécié de voir le Barça prêter Philippe Coutinho au Bayern Munich, sachant que ce dernier était prévu dans la tentative d'accord entre Barcelone et le PSG. De quoi le faire réfléchir sur la réelle motivation du club catalan pour le faire signer cet été.

Mais pas vraiment décidé à rejoindre le Real Madrid, le Brésilien aurait finalement accepté de jouer cette saison au Paris Saint-Germain en échange d'un bon de sortie lors du mercato estival 2020. Un accord gagnant-gagnant qui peut permettre au Paris SG de préparer la succession de Neymar, tandis que l'attaquant brésilien n'aura lui plus à se prendre la tête avec son avenir. Reste à savoir si le scénario d'ABC colle vraiment à la réalité des faits, même si l'idée de voir Neymar un an de plus au PSG n'est ni saugrenue, ni révolutionnaire. Suite au prochain épisode.