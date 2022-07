PSG : Neymar et Paris, le piège énorme s'est refermé !

Dans : PSG.

L'avenir de Neymar au Paris Saint-Germain semble incertain, puisque le président qatari du club a clairement fait savoir qu'il exigeait un changement d'attitude de la part du joueur. Mais la réalité rattrape le PSG.

« On veut des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre, qui aiment gagner. Et on veut que cette mentalité se propage partout dans le club (...) Nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière. Beaucoup plus ! Ils doivent tous être à 100 %. À l’évidence, on n’a pas été assez bons pour aller loin. Pour la saison prochaine, l’objectif est clair : travailler chaque jour à 200 %. » Le 21 juin dernier, se confiant dans Le Parisien au sujet notamment de Neymar, le président qatari du Paris Saint-Germain avait tapé du poing sur la table. Ulcéré par le comportement de la star brésilienne, Nasser Al-Khelaifi envoyait donc un message très clair, soit Neymar redevenait footballeur professionnel à 100%, soit ses agents devaient lui trouver un autre club. Les choses étaient claires, même si Christophe Galtier tempérait rapidement toute cette agitation.

Dans sa première conférence de presse, le nouvel entraineur du PSG annonçait qu’il comptait sur Neymar pour la saison prochaine, même si lui aussi fait savoir que désormais les nuits de fête et les voyages au Brésil pour un oui ou pour un non c’était fini. Cependant, le marché des transferts bruisse de rumeurs et il est clair que le Paris Saint-Germain ne retiendra pas Neymar, alors même que les champions de France ont visiblement des ambitions sur le plan du recrutement d’un ou plusieurs attaquants (Scamacca, Lewandwoski…).

La Premier League pas assez riche pour s'offrir Neymar

Pour accueillir le numéro 10 parisien, et si l’on met de côté un retour au FC Barcelone, qui semble totalement illusoire, il n’y a que des clubs de Premier League qui peuvent éventuellement l’envisager. Cependant, aussi riches soient les équipes anglaises, avec Neymar on entre dans une dimension que même la Premier League ne peut décemment pas s’offrir sans tout faire exploser. Journaliste pour le Daily Express, Tom Parsons le dit sans détour, Neymar a un salaire qui lui ferme toute les portes en Angleterre. Rappelant que l’ancien joueur du Barça avait récemment prolongé jusqu’en 2027 avec le Paris Saint-Germain, un option d’un an ayant été activé de manière unilatérale pour la joueur, et surtout qu’il avait négocié un salaire brut de 43,3 millions d’euros par an.

« Personne ne peut s’approcher de ce montant tant qu’il aura son contrat, Neymar a beau être l’un des plus grands noms du football mondial, mais il est désormais pratiquement impossible d’envisager un transfert », explique Tom Parsons, lequel précise que même si Manchester United et Chelsea ont été contacté par le clan Neymar, ces deux clubs pourtant richissimes ont rapidement tourné les talons, jugeant que cette opération était délirante sur le plan financier. En s'offrant le joueur brésilien à tout prix en 2017, le Paris Saint-Germain a fait une superbe affaire sur le plan du marketing, et même sportif, mais cinq ans plus tard, cet effort colossal se retourne contre le PSG et le prix à payer est énorme. Ayant promis de faire la plus belle saison de sa carrière, Neymar a tout intérêt à être à la hauteur.