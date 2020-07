Barça : Messi en a marre, il menace de claquer la porte !

Dans : Liga.

De manière très régulière par le passé, Lionel Messi s’est demandé s’il n’était pas préférable de quitter son club de toujours, le FC Barcelone.

Finalement, l’Argentin n’a jamais pris la lourde décision d’aller voir ailleurs. Au contraire, au fil des années, il a multiplié les prolongations de contrat au Barça, avec les augmentations salariales qui vont avec. Mais la donne pourrait bien changer dans les semaines et les mois à venir. En effet, alors que le FC Barcelone est désormais relégué à 4 points du Real Madrid avec un entraîneur (Quique Setien) plus contesté que jamais, le malaise Lionel Messi grandit. Car selon les informations de la Cadena Ser, le n°10 blaugrana a décidé de stopper les discussions autour d’une prolongation de contrat. Son bail actuel s’étend jusqu’en juin 2021…

Fatigué par les méthodes de la direction

Lassé des agissements de l’actuelle direction, qu’il accuse de faire fuiter des rumeurs dans la presse catalane, Lionel Messi envisage plus que jamais un départ du FC Barcelone. Reste maintenant à voir s’il s’agit d’un moyen de faire pression sur l’actuel président Josep Maria Bartomeu, avec qui les relations semblent extrêmement fraiches, ou si l’international argentin envisage bel et bien un départ de Barcelone d’ici un an. Les menaces de Lionel Messi ne manqueront en tout cas pas de faire réagir en Catalogne, où le n°10 barcelonais est régulièrement décrit par les médias comme un manipulateur qui fait sa loi au sein du club. C’est justement ces bruits, erronés à ses yeux, qui ont définitivement fatigué Lionel Messi, et qui l’ont convaincu qu’il était sans doute temps pour lui de découvrir un autre championnat, du haut de ses 33 ans.