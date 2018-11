PSG : Neymar et Mbappé s'entraînent normalement ce lundi

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

La séance d'entraînement de ce lundi après-midi au Camp des Loges, à 48h de PSG-Liverpool, était attendue puisque l'on devait savoir si Kylian Mbappé et Neymar étaient en état d'y participer. Et selon Le Parisien, la star brésilienne et le champion du monde français étaient au rendez-vous et ont participé normalement à la séance sans aucun problème. A priori, le Paris SG pourra donc compter sur eux contre les Reds mercredi soir, ce qui est forcément une très bonne nouvelle pour Thomas Tuchel.