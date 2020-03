PSG : Neymar et Mbappé mal gérés, révélations sur l'attitude de Tuchel

Dans : PSG.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel jouera son avenir à la tête du PSG lors du match retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund.

En effet, l’entraîneur allemand ne sera pas conservé par Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar en cas d’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C’est donc fort logiquement vers Thomas Tuchel que la majeure partie des regards seront tournés mercredi soir, après sa gestion étonnante du match aller. Les choix et l’attitude du coach de Paris seront d’autant plus scrutés qu’en interne, Thomas Tuchel ne fait clairement plus l’unanimité auprès de ses troupes, à en croire les informations du Parisien. Et pour cause dans le vestiaire, on regrette le manque de savoir faire de l’ancien coach du BVB à l’égard des stars Mbappé, Cavani et Neymar.

Le quotidien explique notamment que Thomas Tuchel est beaucoup plus à l’aise avec des joueurs plus effacés. « La première année, Tuchel était sympa. La deuxième année, il a changé, en devenant soudainement plus sévère et autoritaire. Avec les joueurs, tu ne peux pas changer de cette manière, ils ne l'acceptent pas » indique par ailleurs un proche du club, pour qui le changement d’attitude de Thomas Tuchel d’une saison à l’autre passe mal auprès des joueurs du Paris Saint-Germain. Sa gestion du cas Thiago Silva interroge notamment puisque le défenseur brésilien est pressenti pour débuter le choc face au Borussia Dortmund, alors même qu’il n’a plus joué depuis PSG-Bordeaux, le 23 février dernier au Parc des Princes. Autant de questions et d’interrogations qui incitent les supporters parisiens à la plus grande prudence avant le match tant attendu de mercredi…