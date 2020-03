PSG : La qualif ou viré, le Qatar impitoyable avec Tuchel !

Dans : PSG.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain affronte le Borussia Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Un choc décisif pour l’avenir de Thomas Tuchel à Paris…

Et pour cause, l’entraîneur allemand n’a pas le droit à l’erreur à l’occasion de ce match, sous peine d’être éliminé de la Ligue des Champions dès les huitièmes de finale pour la deuxième fois en deux ans. Selon les informations récoltées par le journal L’Equipe, il est absolument évident que Thomas Tuchel entamerait sérieusement sa cote auprès de l’Emir du Qatar, même si c’est ce dernier en personne qui a recruté le technicien allemand en juin 2018 afin de remplacer Unai Emery. Preuve que les propriétaires du PSG plaçaient une grande confiance en Tuchel à l'époque, ils ont licencié Antero Henrique, avec lequel le coach allemand ne s’entendait pas vraiment, comme pour lui donner plus de place au cœur du projet parisien.

Mais malgré une relation chaleureuse avec Leonardo au cours des dernières semaines, Thomas Tuchel est sous le feu des critiques, et plus menacé que jamais. Selon le quotidien national, un nouveau revers européen serait synonyme de départ l’été prochain pour Thomas Tuchel, à un an de la fin de son contrat au PSG. Car en interne, on ne tolérerait pas un tel échec européen alors que pour l’ensemble des dirigeants parisiens, Thomas Tuchel dispose du meilleur effectif de l’ère QSI cette saison avec Neymar, Mbappé, deux avant-centres de calibre international (Cavani et Icardi) ou encore un gardien d’expérience (Navas). Reste à voir où l’entraîneur du Paris SG pourrait rebondir en cas de départ cet été. Un temps intéressé, le Bayern Munich n’est plus aussi pressé que ça de s’offrir Thomas Tuchel puisque l’intérimaire Hans-Dieter Flick réalise pour l’instant un sans-faute, et pourrait être prolongé à l’issue de la saison. Pour Thomas Tuchel, la solution la plus simple de s’assurer un avenir radieux est sans aucun doute d’éliminer le Borussia Dortmund de la Ligue des Champions…