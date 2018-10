PSG : Neymar et Mbappé, Kehrer ne s'attendait pas à ça

Dans : PSG, Ligue 1.

Questionné sur Neymar et Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer n'a pas hésité à louer les qualités de ses coéquipiers offensifs. Et pas seulement sur le terrain.

Recruté pour 37 millions d'euros en août dernier, Thilo Kehrer creuse petit à petit son trou au sein du club de la capitale française. Dans un autre monde qu'à Schalke 04, l'international allemand apprend chaque jour à Paris. Des changements bénéfiques vu que le joueur de 22 ans avoue qu'il progresse énormément sous les ordres de Thomas Tuchel, un coach qui l'a convaincu de saisir cette opportunité francilienne. Mais si Kehrer poursuit bien sa route à Paris, c'est en grande partie grâce aux grands joueurs qu'il affronte à l'entraînement. Et parmi eux, Neymar et Kylian Mbappé ont déjà marqué son esprit.

« J’ai appris à connaître Mbappé. En tant que joueur, il a des qualités incroyables. Mais en même temps, il garde les pieds sur terre. Et c’est un gars très drôle et sympathique. Neymar ? C'est aussi une très bonne personne, très sociable. La manière dont il se comporte en privé diffère de ce qu’il dégage dans les médias. Avec nous, il est toujours de bonne humeur et ça a été très facile pour moi de l’approcher », a avoué, sur Goal Allemagne, Kehrer, qui espère désormais que ces deux phénomènes du football mondial amèneront le PSG dans le dernier carré de la Ligue des Champions.