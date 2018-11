PSG : Neymar et Mbappé, deux intermittents du spectacle selon Habib Beye !

Dans : PSG, Ligue 1.

D'après Habib Beye, la complémentarité entre Neymar et Kylian Mbappé est à la fois une bonne et une mauvaise chose pour le Paris Saint-Germain.

Pendant l'été 2017, le club de la capitale a déboursé plus de 400 millions d'euros pour s'attacher les services de Neymar et de Mbappé. Si ces transferts record portent encore préjudice à Paris, qui n'arrive pas à se défaire du fair-play financier de l'UEFA ces derniers mois, la formation francilienne en profite bien sur le terrain. Auteur d'une série de 12 victoires en autant de journées, une performance inédite dans les cinq grands championnats européens, le PSG brille effectivement de mille feux avec ses deux attaquants stars, qui marchent sur la Ligue 1 avec onze buts pour le Français et neuf pour le Brésilien. Une entente entre deux candidats au Ballon d'Or qui ravit Habib Beye.

« Neymar et Mbappé ? Ces deux joueurs parlent le même langage sur le plan technique. Ils s’apprécient énormément. Après contre Lille, ils disparaissent de la circulation en deuxième mi-temps pendant 15-20 minutes, et ça peut être inquiétant pour le PSG lorsque l’on a une telle force. Mais ce qui est sûr, quand ces deux-là sont en pleine forme et à un très très haut niveau, le PSG est complètement différent. Quand ils accélèrent le jeu, quand ils sont dans la spontanéité, on a un Neymar extraordinaire à la passe et un Mbappé avec sa capacité de finition, à l’image de son premier but qui est magnifique. Mais quand ils se regardent jouer, ce n'est pas efficient... », a balancé, sur le CFC, le consultant, qui pense donc que le PSG n'a plus forcément besoin de Cavani, le meilleur buteur de son histoire, pour flamber, puisque Neymar et Mbappé occupent parfaitement l'axe.