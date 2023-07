PSG ‍: Neymar et Mbappé accusés, ce départ terrasse Luis Enrique

Dans : PSG.

Il n'y a pas eu beaucoup de départs au PSG cet été pour le moment. Mais à peine revenu de son passage convaincant au PSV, Xavi Simons a pris la direction de Leipzig. Ce que Luis Enrique ne digère pas.

Etre un milieu offensif de 19 ans et terminer meilleur buteur du championnat des Pays-Bas n’était certainement pas prévu au programme pour Xavi Simons. Le joueur formé en partie au PSG et en partie à Barcelone avait décidé de quitter Paris pour gagner du temps de jeu, voyant qu’on ne lui faisait pas confiance dans la capitale française. Il a parfaitement réussi sa mission, devenant même international néerlandais entre temps, et revenant plus fort à Paris avec une récupération du joueur pour 6 ME en raison d’une clause de rachat. Malgré cela, le milieu de terrain de désormais 20 ans a immédiatement pris la direction du RB Leipzig pour un prêt sans option d’achat. Un choix étonnant sachant que le Paris SG aurait clairement eu besoin d’un dynamiteur dans l’entrejeu.

Mais dans ses discussions avec le club tricolore, Xavi Simons s’est montré clair et il ne se voyait pas cirer encore le banc de touche, surtout si Neymar et Kylian Mbappé étaient encore là. C’est bien parti pour être le cas et le joueur néerlandais n’a donc pas perdu une seconde en rejoignant le championnat allemand. Selon Don Balon, cette fermeté à ne pas avoir les deux stars du PSG dans ses pattes a été immédiatement acceptée par Nasser Al-Khelaïfi. Une décision qui a beaucoup surpris et déçu Luis Enrique, qui adore avoir des joueurs prometteurs entre les mains, et encore plus quand ils sont en partie issus du sérail du FC Barcelone.

Simons à Leipzig, il sera suivi

Même si Xavi Simons devrait revenir à Paris en juin 2024, il peut se passer énormément de choses en une saison au PSG, et impossible de savoir si Luis Enrique pourra profiter d’un joueur en pleine progression et qui semblait enfin prêt pour croquer la vie à Paris. Il faut croire que l’expérience de ses premières saisons au PSG, où Mbappé et Neymar prenaient toute la lumière, a vacciné le Néerlandais contre un nouvel exercice où il jouerait les seconds couteaux. Nul doute que les supporters parisiens suivront avec attention la saison de leur joueur à Leipzig, alors que le PSG n’a pas tant de joueurs offensifs capable de casser les défenses sous la main.