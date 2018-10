PSG : Neymar et le PSG, Fred Hermel balance quelques scuds

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Pour les supporters du Paris Saint-Germain, Frédéric Hermel est considéré comme le représentant du Real Madrid dans les médias français. Mais cela n'empêche pas le journaliste spécialisé dans le football espagnol de faire connaître son opinion quand bon lui semble, n'ayant clairement que faire de l'opinion des fans du PSG. Interrogé sur les rumeurs qui renvoient Neymar au FC Barcelone la saison prochaine, Frédéric Hermel estime que cela n'est pas hasard que ce bruit est sorti dans la presse catalane.

« La rumeur d’un retour de Neymar à Barcelone, on dit que ce sont les Espagnols et blablabla, mais à la base cela vient d’un journaliste brésilien et pas n'importe lequel. Marcelo Bechler est celui qui avait annoncé l'an passé la venue de Neymar à Paris. Quand ce genre de choses filtre, ça vient toujours de l’entourage. Et pas par hasard. Du côté de Neymar on a envie que ça sort. Ce n’est jamais innocent ce genre de choses. On veut que le journaliste serve de relais. Neymar, il s’attendait à autre chose à Paris. Il s’attendait à être le numéro un. Il n’est pas très fan de la Ligue 1. Et puis Barcelone, il y a des amis, le soleil, la plage. N’oubliez pas que c’est un Brésilien. Tout ça fait qu’il n’est pas super content au PSG. Et comme sa place est toujours vacante au Barça. Et puis il plait aussi au Real, le contact existe toujours », affirme le journaliste de RMC, qui l'an dernier avait eu bien du mal à admettre que Neymar allait finir par quitter le Barça pour le Paris Saint-Germain.