PSG ‍: Neymar est trop vieux, Chelsea le zappe

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Neymar a de grandes chances de quitter le club cet été. Alors que Chelsea semblait être une destination probable, les Blues ferment la porte à une arrivée du Brésilien.

Récemment, le PSG est très occupé par le dossier Kylian Mbappé. Pourtant, l'autre star de l'effectif Neymar risque également de partir. Le joueur de 31 ans n'entre plus dans les plans du club de la capitale qui aimerait s'en débarrasser. L'Arabie saoudite ou le FC Barcelone semblent intéressés. Bien que pour le moment, rien ne soit concret concernant un départ de Neymar, dont le contrat à Paris expire en juin 2025. Une destination est toutefois souvent liée au Brésilien depuis quelques mois, Chelsea. Les Blues viennent de se faire racheter et possèdent une attractivité financière très importante. Le club londonien est potentiellement en mesure de s'offrir les services de Neymar. Pourtant, selon les renseignements de Ben Jacobs, Chelsea ne compte pas faire une offensive pour recruter l'ancien barcelonais.

Chelsea remballe Neymar, l'Arabie saoudite comme dernière solution

🚨🇧🇷| EXCL: Despite links from France, Chelsea sources say they won’t make a move for Neymar. @JacobsBen pic.twitter.com/wCi83tlALy — PSG Report (@PSG_Report) August 10, 2023

Le journaliste de CBS Sports avance que Chelsea préfère axer son recrutement sur la jeunesse. Le club anglais prépare l'avenir et a beaucoup recruté depuis un an et demi. Des jeunes joueurs, avec des contrats à longue durée. Le recrutement de Neymar n'entre pas du tout dans la politique sportive du club qui prévoit de revenir rapidement sur le devant de la scène, après une saison catastrophique. Paris va devoir patienter avant de vendre Neymar à moins que l'Arabie saoudite se décide à formuler une offre impossible à refuser. Reste à savoir si l'ancien prodige de Santos est prêt à déjà quitter l'Europe et à rejoindre le nouvel eldorado du football. Une nouvelle piste s'éloigne pour Neymar, le Moyen-Orient se rapproche encore un petit peu plus pour lui.