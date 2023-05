PSG : Neymar entre l'Angleterre et un retour dingue au Barça

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A en croire la presse brésilienne, Neymar est enfin dans l’optique de quitter le PSG lors du prochain mercato. La rupture est plus proche que jamais et de nouvelles pistes apparaissent dont celle qui l'envoie à Barcelone.

Blessé jusqu’à la fin de la saison, Neymar pourrait bien ne jamais reporter le maillot du Paris Saint-Germain. Tandis que le départ de Lionel Messi, en fin de contrat au mois de juin, est d’ores et déjà acté, le club parisien est susceptible également se séparer de Neymar cet été. L’opération est moins simple pour le Brésil que pour l'Argentin, car l’international auriverde est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027 avec 36 millions d'euros par an. Et il y a encore peu de temps, Neymar ne voulait pas entendre parler d’un départ de Paris, où il a la certitude, ou presque, de jouer la Ligue des Champions chaque saison

Neymar est décidé à quitter le PSG

Mais les récentes actions des supporters réclamant son départ ainsi que la farouche volonté de Luis Campos de le faire partir ont fini par convaincre Neymar que son avenir devait s’écrire loin du Paris Saint-Germain. La presse brésilienne a lâché le morceau lundi, affirmant que l’ancienne star de Santos était enfin prête à partir. Pas n’importe où, car pour le n°10 du PSG et de la Seleçao, il n’est pas question d’imiter Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo en partant en Arabie Saoudite.

Un rebond en Angleterre en revanche est susceptible de convenir à la star parisienne. Cela tombe bien, le Daily Mail assure que trois clubs de Premier League rêvent de faire venir Neymar lors du prochain mercato : Manchester United, Chelsea et Newcastle. Les trois écuries sont en lice pour obtenir la signature d’un joueur qui a pourtant déçu ces dernières années en France. Mais ile sont les moyens financiers de trouver avec un accord avec Paris et le joueur.

Manchester United et Newcastle en pole ?

Les Red Devils, les Blues et les Magpies croient très fortement en leur capacité de relancer Neymar. Les deux destinations les plus probables à ce jour sont Manchester United et Newcastle, qui devraient obtenir leur ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions et qui seront en mesure d’offrir un gros salaire au « Ney ». Reste maintenant à voir quelles seront les exigences du PSG au niveau de l’indemnité de transfert de Neymar, lequel pourrait partir pour une somme entre 50 et 70 millions d’euros, six ans après son transfert en provenance du FC Barcelone pour la somme record de 220 millions d'euros. Le nom du club catalan vient même de faire subitement son entrée dans ce dossier.

Car ce mardi, le Mundo Deportivo réserve une grosse surprise à ses lecteurs, essentiellement des supporters du Barça, en expliquant que faute de Lionel Messi, Joan Laporta est susceptible de faire revenir Neymar. La rédaction du quotidien sportif catalan annonce que Neymar a envoyé des signaux vers Barcelone en se disant ouvert à un incroyable come-back six ans après avoir rejoint le PSG. Seul problème, si les clubs anglais ont les moyens de leurs ambitions, ce n'est pas le cas du Barça et il ne fait aucun doute que Nasser Al-Khelaifi ne fera aucun cadeau aux dirigeants barcelonais, n'en déplaise à Neymar.