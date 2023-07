PSG ‍: Neymar en manque d'amour, il refuse le divorce

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

De retour sur les terrains avec l'espoir de mettre derrière lui sa blessure du début d'année, Neymar s'est livré sur la situation du PSG, et la suite de sa carrière. Le Brésilien est bien conscient d'un gros problème avec les supporters.

La préparation pour la saison 2023-2024 vient de débuter et Neymar a enfin eu une bonne nouvelle. Le feu vert a été donné pour reprendre prochainement les entrainements collectifs, ce qui rapproche forcément le Brésilien d’un retour sur les terrains. Même si le PSG a déjà fait savoir qu’il ne se précipiterait pas, l’espoir de le voir jouer avec le maillot parisien sur les épaules en août est désormais envisageable. Cela ne relance toutefois absolument pas les questions sur son avenir. Si le Qatar espérait bien s’en défaire en raison de son salaire, son contrat, et cette inadéquation avec le rendement sportif et son comportement extra-sportif, tout le monde a compris au PSG qu’un départ n’était pas à l’ordre du jour.

Neymar revient sur les échecs du PSG

Neymar est donc plutôt serein à l’approche de cette saison, au point de s’être longuement confié dans une interview sur Youtube. Le Brésilien y a bien sûr évoqué en premier lieu les difficultés du PSG ces dernières saisons, et notamment celle à briller en Ligue des Champions. « Nous avions une équipe très forte, moi, Messi et Mbappé sommes les 3 meilleurs au monde, nous le savons, mais malheureusement cela n'a pas fonctionné. Bien sûr, nous voulions tout gagner, c'était notre désir, mais le football n'est parfois pas le bon ou juste », a livré l’ancien prodige de Santos avant de se livrer sur son cas personnel, et notamment s’il sera encore au Paris SG la saison qui arrive.

Pour Neymar, la réponse est oui, même si tout n’est pas à son goût à Paris. « J'espère que ce sera au PSG. J'ai un contrat avec le PSG et jusqu'à présent, personne ne m'a informé de quoi que ce soit, donc je suis là, tranquillement. Même s’il n’y a pas beaucoup d’amour avec les supporters. Mais avec ou sans amour, je serai là », a glissé le numéro 10 parisien au youtubeur Casimiro Miguel, dans une référence à peine voilée à la réunion des supporters devant sa maison au printemps dernier, pour lui demander de quitter le club francilien. Une petite phrase qui dévoile donc deux informations. Neymar sera bien au Paris SG cette saison, ou du moins c’est ce qu’il envisage avec une grande certitude. Et il est bien conscient de sa cote d’amour en chute libre auprès des supporters parisiens, qui l’ont parfois sifflé ces dernières saisons en raison de ses prestations ou son comportement, même s’il a été tellement souvent blessé que le Parc des Princes n’a pas vraiment eu l’occasion d’en faire une cible ces derniers mois.