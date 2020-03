LDC : Le PSG tue le chat noir et jouera les quarts !

Dans : Ligue des Champions, PSG.

Ligue des champions - 8e de finale retour

Parc des Princes

PSG bat Dortmund : 2 à 0 (1-2 à l'aller)

Buts : Neymar (28e), Bernat (45e+1) pour le PSG

Expulsion : Can (Dortmund) à al 89e

Après trois éliminations consécutives lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, les PSG s’est enfin qualifié pour les quarts de finale en battant Dortmund (2-0).

Dans une ambiance forcément très spéciale, huis clos oblige, le Paris Saint-Germain ne tombait pas dans ses erreurs du match aller en étant cette fois bien regroupé et se mettant rapidement en marche avant. Et après un premier duel perdu par Cavani, dont la frappe était détournée en corner par Bürki (25e), c’est Neymar qui ouvrait le score, le Brésilien trouvant la faille d’une reprise de la tête sur un corner de Di Maria (1-0, 28e). Forcément ce but réveillait Dortmund, mais juste avant la pause, Bernat doublait la mise en reprenant malicieusement un centre-tir de Sarabia (2-0, 45e+1).

Après la pause, les Allemands tentaient de vite mettre le PSG en danger, mais à l’image d’un Kimpembe très inspiré, la défense parisienne tenait bon. Paris était solide, au moment Mbappé entrait en jeu (64e). Les minutes filaient et forcément compte tenu de l’histoire du club de la capitale dans cette épreuve la tension montait, y compris autour du Parc où des milliers de supporters parisiens mettaient une ambiance de feu. Du côté de Dortmund on poussait de plus en plus, Navas étant mis à contribution, tandis que Paris misait désormais tout sur des contres pour essayer de tuer un suspense de plus en plus insoutenable. Preuve de cette tension, une bagarre presque générale éclatait suite à une faute sur Neymar, ce qui valait une expulsion à Emre Can (89e). Cette fois, le Paris SG ne lâchait et s'imposait sur ce score de 2-0 qui qualifie le PSG pour la suite de cette Ligue des champions. Ouf.