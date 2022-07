PSG : Neymar éjecté, Lionel Messi prend position

Dans : PSG.

Le PSG s'active ces derniers jours sur le marché des transferts. Au rayon des départs, Neymar est toujours annoncé partant et non-désiré par Luis Campos.

Depuis son arrivée au PSG il y a quelques semaines, Luis Campos est particulièrement actif. Le conseiller sportif portugais du club de la capitale veut considérablement changer le visage du futur effectif de Christophe Galtier. L'objectif ? Mettre fin à la politique des statuts et au recrutement trop bling-bling du PSG. Parmi les stars qui pourraient faire les frais de cette nouvelle politique : Neymar Jr. Le Brésilien concentre de nombreux maux franciliens depuis quelques saisons. Clivant, il ne fait pas partie des joueurs sur lesquels veut construire Luis Campos. Mais l'ancien du FC Barcelone ne compte pas laisser tomber le PSG et a récemment activé une option dans son contrat lui permettant de prolonger jusqu'en 2027. En plus de cela, Neymar peut compter sur un soutien de poids au PSG en la personne de Leo Messi.

Leo Messi au front pour sauver Neymar

🚨 Lionel Messi voudrait absolument que Neymar reste au PSG la saison prochaine !



D’après une information de La Nacion, le septuple Ballon d'Or compte absolument à ce que le PSG garde Neymar la saison prochaine. Le Brésilien est un ami de longue date de Leo Messi et un joueur avec lequel il aime beaucoup jouer. Le média argentin précise que l'ancien joueur du FC Barcelone a lui-même indiqué à sa direction, sa volonté de voir rester Neymar à Paris. Reste à savoir si l'Argentin sera écouté par ses supérieurs, qui semblent déterminés à frapper fort cet été pendant l'intersaison. Néanmoins, l'avis de La Pulga est aussi rare que précieux, et nul doute qu'il sera au moins écouté par Nasser Al-Khelaïfi.

En cas de départ, Neymar a quelques touches en Premier League du côté de Chelsea ou encore de Newcastle. En Italie, la Juve garde un oeil sur sa situation. Quant au Barça, malgré un intérêt fort, difficile d'imaginer les Blaugrana pouvoir s'aligner sur les émoluments que touche Neymar, qui perçoit près de 3 millions d'euros par mois tout de même. Si Neymar ne part pas du PSG, le message qui lui est envoyé est clair. Il va devoir se mettre au travail et éviter de faire des vagues, sous peine d'accroitre encore un peu plus les tensions avec sa direction actuelle. Un Lionel Messi en meilleure forme la saison à venir pourrait aussi l'aider à se montrer plus à l'aise. Et l'Argentin compte bien démontrer qu'il n'est pas fini au PSG. Comme Neymar.