PSG : Neymar, Dybala, l'incroyable plan de Leonardo au mercato

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Thomas Tuchel l’a bien fait comprendre ce dimanche après la défaite à Rennes, il n’envisage pas une seule seconde de perdre Neymar et de ne pas avoir un joueur offensif de talent en compensation.

Cela peut se comprendre, surtout vue la prestation réalisée par ses troupes au Roazhon Park, avec une animation offensive en berne. Mais un autre scénario est désormais envisagé, et il pourrait là aussi radicalement transformer le visage du PSG pour cette saison. En effet, selon RMC, Leonardo dissocie clairement le possible départ de Neymar et les discussions pour l’arrivée de Dybala.

Si la venue de l’attaquant argentin n’a pas connu de véritable avancée ces dernières heures, cette distinction a son importance. Car la radio sportive précise que, si jamais le PSG venait à conserver son numéro 10, l’idée de tout de même faire signer l’attaquant de la Juventus pour renforcer le secteur offensif du champion de France n’était pas à exclure. Cela aurait bien évidemment un coût particulièrement onéreux, avec jusqu’à 70 ME pour le transfert un salaire non négligeable pour l’Argentin. Mais avec Dybala, Cavani, Neymar, Mbappé et Di Maria, le PSG aurait pour sûr moins de problèmes offensifs que ceux rencontrés depuis le début de la saison. Et Leonardo tiendrait son coup de maître pour montrer qu'il est bien de retour aux commandes.