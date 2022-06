PSG : Neymar doit rester, Galtier s’oppose à Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Devenu indésirable au Paris Saint-Germain, Neymar ne fait pas l’unanimité en interne. Alors que le Milan AC s’ajoute à la liste de ses courtisans, le Brésilien aurait le soutien de son nouvel entraîneur Christophe Galtier.

Pour un Paris Saint-Germain plus travailleur et moins bling-bling la saison prochaine, Nasser Al-Khelaïfi estime que Neymar doit faire ses valises. Le président du club francilien n’a pas directement cité le nom du Brésilien. Mais le meneur de jeu a de quoi se sentir visé par les récentes déclarations de son supérieur. Le dirigeant, conscient de la difficulté de pousser sa star vers la sortie, doit être ravi de constater que des clubs sont apparemment intéressés. En plus de son ancienne équipe Santos, Neymar fait l’objet de rumeurs du côté de Chelsea.

Milan s'intéresse à Neymar

Et selon les informations d’UOL Esporte, le Milan AC envisage également de le relancer via un prêt. Suffisant pour le pousser vers la sortie ? Rien n’est moins sûr d’après le père du joueur. En effet, Neymar Senior aurait confié au média auriverde qu’un départ n’était pas d’actualité. Pour le clan Neymar, ces rumeurs ne servent qu’à mettre la pression pour l’inciter à partir. A croire que la stratégie ne fonctionne pas, pour le plus grand bonheur de Christophe Galtier ?

Tite (Sexta Estrela):"Neymar n'est pas un problème mais la solution. Parfois certains disent qu'il échoue plus qu'avant. Sa position fait qu'il échoue plus (...) Si un entraîneur le place ailier, je dirais que c'est un âne. Ce serait restreindre un joueur avec ces qualités" pic.twitter.com/JPpVMLsHPQ — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) June 28, 2022

C’est en tout cas la version de la chaîne CNEWS, laquelle affirme que le futur entraîneur du Paris Saint-Germain souhaite conserver le milieu offensif. Le successeur de Mauricio Pochettino estime qu’un Neymar à son meilleur niveau représente un atout important s’il est placé dans les meilleures conditions, c’est-à-dire au poste de meneur de jeu. Christophe Galtier a pour objectif de mettre en place un 3-5-2 dans lequel Neymar évoluerait derrière les deux attaquants Kylian Mbappé et Lionel Messi. Une information plutôt étonnante dans la mesure où le coach français s’opposerait déjà à la volonté de ses dirigeants.