PSG : Neymar défendu par sa mère ulcérée contre les rageux

Dans : PSG, Ligue 1.

Quoi que fasse ou dise Neymar, il est attaqué bille en tête par à peu près toujours les mêmes personnes. Après un Mondial qu'il a beaucoup passé sur les fesses, c'est un fait indéniable, le joueur brésilien du PSG a été accusé de tous les maux, et ses excuses ont été tournées en ridicule.

Mais trop c'est top pour la maman de Neymar, laquelle a utilisé les réseaux sociaux pour envoyer un message à son fils et aux rageux. « En tant que mère et je pense que la plupart des autres parents deviennent également tristes quand on parle mal de leurs enfants, surtout quand on ne les connaît pas (...) Les gens connaissent le nom Neymar Jr, mais la personne que tu es, peu de gens la connaissent (...) Nous sommes humains et avons des défauts, mais c’est mon fils (...) Je suis ta plus grande admiratrice et avec tout mon respect, ne te bat pas contre les mots et les accusations de ceux qui n'aiment pas leur prochain. Sache qu'il y a une minorité de gens qui t'aiment et qui connaissent ton cœur. Je t'aime et je serai toujours avec toi mon fils... Mon guerrier ! », a écrit la mère de la star brésilienne du Paris Saint-Germain. De quoi bien évidemment relancer les attaques...