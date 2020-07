PSG : Neymar contre Griezmann, Dembélé et Umtiti, ça devient fou !

Dans : PSG.

La situation d'Antoine Griezmann au FC Barcelone semble intenable, il n'en fallait pas plus pour ramener le dossier Neymar en haut de la pile.

La décision prise mardi soir par l’entraîneur du Barça de faire entrer en jeu Antoine Griezmann à la 90e minute du match très important contre l’Atlético Madrid fait énormément de vagues en Espagne. La presse catalane affirme que cette décision de Quique Setien marque le début de la fin pour l’attaquant français du Barça, AS annonçant même que Josep Maria Bartomeu estime clairement que le recrutement d’Antoine Griezmann la saison passée pour 120ME a été une lourde erreur. Autrement dit, le président de Barcelone est prêt à céder le champion du monde dès le prochain mercato. Le quotidien sportif espagnol va même plus loin en faisant un « filet garni » de joueurs tricolores qui ont un bon de sortie, puisque Bartomeu est prêt à dire au-revoir en même temps à Griezmann, Dembélé et Umtiti.

Forcément, les départs conjoints d’Antoine Griezmann et d’Ousmane Dembélé ne pourront se faire sans la venue d’un ou deux attaquants de prestige. Et là, évidemment, les regards se tournent vers Neymar, éternellement annoncé comme décidé à revenir au FC Barcelone. Depuis qu’il a quitté le Barça pour signer au Paris Saint-Germain en 2017, le joueur brésilien donne le vertige aux dirigeants catalans et on le constate encore. Car ce mercredi, AS affirme que pour convaincre l’Emir du Qatar de céder Neymar, le président barcelonais est prêt à mettre Griezmann, Dembélé et Umtiti dans la balance, rien que ça. « Il est difficile pour l’Emir du Qatar d’accepter une proposition pour Neymar, mais il ne fait aucun doute que cet été encore Bartomeu fera de son mieux pour faire revenir Neymar », explique Juan Jimenez. Le journaliste du média sportif est persuadé que le PSG va donc se voir offrir un trio français pour essayer d'aboutir à un accord pour Neymar. Cela ne coûte rien d'essayer.