PSG : Neymar contre Dembélé et 150ME, le mega deal de Paris ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le FC Barcelone a eu du mal à payer la clause libératoire d'Antoine Griezmann, puisque le club catalan a même recouru à un crédit de 35ME pour régler en une seule fois le montant exigé par l'Atlético Madrid, mais à priori cela n'empêchera pas le Barça de tenter un nouveau gros coup pour faire venir Neymar d'ici la fin du mercato. Et ce lundi, c'est le puissant quotidien allemand Bild qui prétend connaître la nouvelle transaction envisagée entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour aboutir au retour de Neymar au Camp Nou.

Selon le média d'outre-Rhin, comme Leonardo l'a dit lundi dernier, le PSG est prêt céder l'attaquant brésilien, mais ce ne sera pas pour rien. Et Bild d'affirmer que le Paris Saint-Germain pourrait accepter de laisser filer Neymar contre un chèque de 150ME, soit loin des 222ME payés il y a deux ans pour la star brésilienne, mais avec Ousmane Dembélé en plus dans la transaction. Thomas Tuchel est toujours persuadé que l'attaquant français du FC Barcelone est un joueur capable de faire rapidement oublier Neymar aux supporters du Paris SG et l'entraîneur allemand aurait validé cette proposition d'un méga-deal. Reste que pour le FC Barcelone, l'hypothèse de payer 150ME semble toujours aussi complexe à envisager, sauf à trouver un moyen de financer l'incroyable come-back de Neymar deux ans après son départ pour le PSG.