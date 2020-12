PSG : Neymar confirme sa fiesta du 31, polémiques en vue

Dans : PSG.

Devant la proportion que prenait la fête de Neymar au Brésil pour le nouvel an, la société organisatrice de l'évènement de la star du PSG a pris la parole.

Pour le nouvel an, Neymar a décidé de voir les choses en grand malgré la situation sanitaire partout dans le monde. Le numéro 10 du PSG, attendu pour le dimanche 3 janvier au Camp des Loges pour la reprise de l’entrainement, est rentré dans sa luxueuse villa des environs de Rio de Janeiro pour y passer les fêtes. S’il avait fait preuve d’un sérieux à toute épreuve lors du confinement, enchainement les heures de travail avec un groupe restreint de proches et de préparateurs, Neymar a décidé se lâcher. Les médias brésiliens avaient annoncé une immense fiesta avec 500 convives. Il n’en sera rien, a fait savoir l’agence chargée d’organiser l’évènement, qui annonce la présence de 150 personnes, et un strict respect des règles sanitaires. Si cela peut choquer en France, cela n’a rien d’interdit au Brésil, où malgré le cap des 200.000 morts liés au Covid-19 sur le point d'être atteint, le gouvernement a mis très peu de mesures restrictives en place.

Résultat, l’agence Fabrica a fait savoir via UOL que ce n’était pas « open bar » sur les invitations, qu’il n’y avait aucun billet en vente pour cette fête et que les autorisations nécessaires avaient été obtenues pour la tenue de cet évènement. Ce dernier comprendra 150 invités, même si le nombre total de personnes présentes pour l’organisation, fera inévitablement sauter le cap des 200. En tout cas, la superstar du PSG a les moyens d’organiser cette fête privée dans sa villa de Mangarabita, sachant qu’elle dispose de nombreux lieux d’accueil, et même d’une boite de nuit insonorisée au sous-sol, histoire de pouvoir faire la fête tranquillement. Ambiance assurée donc pour Neymar, qui s’attend forcément à quelques remontrances de la part du PSG dans les jours à venir, et aussi quelques inévitables critiques en France avec son retour qui sera précipité pour être présent à la reprise de l’entrainement dès dimanche.