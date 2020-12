PSG : Neymar avec 500 fêtards, ça fait tousser

Dans : PSG.

Reparti au Brésil durant cette trêve hivernale, Neymar aurait organisé une fête avec 500 personne en pleine épidémie de Covid. La polémique enfle autour du joueur du PSG.

Neymar n’est pas du genre à passer son réveillon du jour de l’an avec quelques proches histoire de ne pas contribuer à propager le coronavirus. Et pour fêter le passage à 2021, la star brésilienne du Paris Saint-Germain a vu les choses en grand, un peu trop même. Car le quotidien Globo révèle que le joueur de la Seleçao a invité 500 personnes à cette occasion, tout cela dans une sa villa de Mangaratiba, une station balnéaire à l’ouest de l’état de Rio. Pour animer cette longue fête de cinq jours, Neymar a embauché un groupe de musique, et il a fait construire une sorte de boîte de nuit dans sa résidence afin de ne pas gêner ses voisins.

Neymar rime avec fêtard, le PSG tousse

Conscient que cette fête XXL pourrait choquer dans un pays lourdement impacté par la coronavirus (191.000 morts), Neymar a demandé à ses invités de ne pas diffuser de photos ou des messages via les réseaux sociaux, même si le joueur du Paris Saint-Germain est probablement conscient qu'il sera difficile de faire respecter cette consigne, sauf en interdisant les téléphones portables. En attendant, cela grogne au Brésil où l'on estime que Neymar pourrait éviter ce genre de comportement en pleine épidémie. Du côté du PSG, on doit également se demander si le joueur ne pourrait pas profiter de ces courtes vacances brésiliennes pour se reposer, la star ayant quitté la France avant la fin de cette première partie de saison en raison d'une blessure. Mais on ne refera par Neymar, ce dernier étant toujours prêt à faire la fête lorsqu'il le peut. Reste à espérer que ce dernier reviendra à 100% pour la double confrontation face au FC Barcelone, sinon ces histoires pourraient lui revenir dans les dents.