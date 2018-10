PSG : Neymar clashe la presse espagnole, il reste au PSG

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Les choses semblaient s'être calmées depuis la fin du mercato concernant l'avenir immédiat de Neymar, le joueur brésilien étant revenu du Mondial au Paris Saint-Germain avec une volonté clairement affichée de réussir à faire mieux que la saison passée. Mais cette semaine, à l'initiative du Mundo Deportivo, média franchement pro-Barça, l'hypothèse d'un retour rapide de Neymar à Barcelone a été relancée. Et en réaction, la presse pro-Madrid a indiqué que non c'est bel et bien au Real Madrid que la star brésilienne du PSG voulait signer lors du prochain mercato.

Alors qu'il est actuellement au Portugal pour passer le week-end, Thomas Tuchel lui ayant accordé quelques jours de repos supplémentaire, Neymar a réagi via son compte Instagram à toutes ces rumeurs venues d'Espagne. Via une vidéo, on voit notamment la Une du Mundo Deportivo sur le joueur brésilien barrée d'un Fake News avec en dessous la photo d'un Neymar qui pleure ou qui est mort de rire selon l'interprétation. En tout cas si certains avaient reproché au joueur du Paris SG de ne pas avoir réagi aux rumeurs de l'été, Neymar a cette fois rapidement riposté à ces bruits à priori sans fondement.