PSG : Neymar c'est fini, il se fait agresser sur la route de Marseille

Par Claude Dautel

Rétabli pour le match de Coupe de France que le PSG joue ce mercredi au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille, Neymar est sous pression. Le Brésilien sait que Paris attend qu'il soit au niveau maintenant.

Neymar le sait, l’heure est venue pour lui de montrer qu’il n’a pas dit adieu à la saison 2022-2023 en décembre dernier au Qatar lorsque le Brésil a été éliminé du Mondial. Même si le numéro 10 du PSG et de la Seleçao a toujours l’excuse d’une cheville devenue très fragile, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos attendent plus d’un joueur payé plus de 30 millions d’euros par an et qui n’a pour l’instant par été capable de faire son travail pendant la totalité d’une saison. Et cela tombe bien, Neymar fait son retour à la compétition pour le match contre l’OM dans un Vélodrome qui sera en fusion et où le Brésilien sait qu’il ne sera pas ménagé. Autrement dit, c’est l’heure des braves, et l’ancien Barcelonais sait que ce match de Coupe de France, où il n’y aura qu’un vainqueur, ressemble pour lui à une nouvelle chance de faire taire les critiques. Car encore une fois, Ney prend cher avant de croiser Marseille.

Neymar est revenu ruiné du Mondial 2022

Au micro d’Europe 1, Luc Sonor avoue des doutes énormes sur la capacité de Neymar d’être à la hauteur de ce choc contre l’Olympique de Marseille, et même de la suite de la saison du Paris Saint-Germain. « J’ai très peur depuis son retour de la Coupe du Monde. Car c’est son rêve absolu de gagner le Mondial. Quand vous êtes un footballeur brésilien, et que vous n’avez pas gagné une étoile sur le maillot, c’est quelque chose qu’on ne peut pas accepter. Et Neymar a très mal vécu la dernière Coupe du Monde. Quand il est revenu du Qatar, je me suis dit que sa saison était morte quoiqu’il dise. Ce garçon ne s’en remettra pas, et en plus au PSG il joue avec son idole, Lionel Messi, qui a gagné le Mondial », a reconnu l’ancien footballeur de l’AS Monaco, guère confiant concernant la suite de la carrière parisienne de Neymar. Stéphane Guy est lui plus brutal.

Désormais membre de l’After sur RMC, le journaliste licencié en décembre 2021 par Canal+, qui n’a jamais été un fan du PSG, s’est lâché sur Neymar, évoquant notamment son refus d’aller saluer les supporters parisiens après les matchs au Parc des Princes. « Tu peux rattraper le coup si le club est fort. Tu vas saluer si ton cœur te dit de le faire. On voit bien que cet homme-là n'est pas dans cet esprit. Il n'est pas là pour partager des choses. Ce n'est pas quelqu'un de généreux, depuis qu’il est à Paris du moins. Peut-être qu’il l’a été dans une autre phase de sa carrière. Paris c'est une banque pour lui », a lancé Stéphan Guy, bientôt rejoint par Daniel Riolo. « Au Brésil, Neymar est vilipendé par 50% de la population, il n’est pas aimé par tout le monde. En plus il a mêlé la politique. Je veux bien qu’on sépare l’oeuvre de l’artiste, mais ce n’est plus un artiste et ses idées sont détestables », a fait remarquer le journaliste de RMC.

Parmi les supporters du PSG, Neymar suscite bien des débats, les fans absolus du joueur brésilien, baptisé les Chemins du Roi, se prenant la tête avec les supporters parisiens, lassés du joueurisme. Dans l'émission Paris Central, sur Youtube, l'un des intervenants, Barri, pointe lui du doigt la relation entre Neymar et Lionel Messi, qui pèserait sur les performances du club de la capitale. « La relation entre Neymar et Messi est un frein, non pas parce que les deux joueurs sont bidons. Mais parce qu’elle empêche les autres joueurs de pratiquer un bon football. Tout le monde est unanime là-dessus, même Thierry Henry l’a dit sur Amazon, celle relation est pesante pour le PSG. L’ensemble des acteurs, supporters, entraîneurs, consultants disent la même chose. Ceux qui ne sont pas d’accord là-dessus doivent ne pas regarder les bons matchs ou se tromper avec le Paris FC », lance ce membre de la communauté des fans parisiens. Neymar a 90 minutes ce mercredi soir contre l'OM au Vélodrome pour renverser la table.